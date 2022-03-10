فتح 3 ممرات لخروج المدنيين من سومي الأوكرانية

تخطط السلطات الأوكرانية لفتح 3 ممرات للفرار من منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا الخميس ، وفقا لرئيس الإدارة المحلية دميترو جيفيتسكي.

ومن المقرر أن تقود الممرات الأشخاص الفارين إلى بر الأمان في بولتافا بوسط أوكرانيا (حوالي 170 كم جنوب سومي)، حسبما كتب جيفيتسكي على تليغرام. وأضاف أنه من المقرر وقف إطلاق النار في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش.

وتحاصر القوات الروسية سومي، بحسب وزارة الدفاع البريطانية.

وقال جيفيتسكي إن ما يقرب من 50 ألف شخص غادروا سومي يومي الثلاثاء والأربعاء.