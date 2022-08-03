فحوصات بايدن لكورونا لا تزال إيجابية لليوم الخامس

جاءت نتائج الفحوصات التي اجريت للرئيس الاميركي جو بايدن ايجابية لناحية اصابته بفيروس كورونا، وذلك لليوم الخامس على التوالي، بحسب ما اكده طبيب البيت الابيض الاربعاء.

وتم تشخيص بايدن لأول مرة على أنه مصاب بكورونا في 21 يوليو. وبعد الانتهاء من دورة علاج "باكسلوفيد" التي استمرت خمسة أيام ومعاناته من أعراض خفيفة، عاد بايدن إلى الحجر العام بعد أن جاءت نتيجة فحوصاته لكورونا إيجابية يوم السبت.

وقال الطبيب كيفن أوكونور إن بايدن أجرى فحصا صباح الاربعاء، بعد أن قام بتمرين رياضي "خفيف"، مشيرا إلى أن "صحة الرئيس جيدة، ولا يعاني من ارتفاع الحرارة، كما أن علاماته الحيوية طبيعية".

واضاف ان الرئيس لا يزال يعاني من السعال "ولكن بمعدل أقل مما كان عليه بالأمس".

ومن المتوقع أن يستمر بايدن في الحجر العام في مقر الإقامة في البيت الأبيض حتى حصوله على نتيجة اختبار سلبية.

ويمر بايدن في ما يعرف بالعدوى "الارتدادية" التي سجلت أيضا لدى بعض المرضى الذين يتناولون العلاج المضاد للفيروسات "باكسلوفيد".