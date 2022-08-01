كورونا ما زال يلازم بايدن

أعلن طبيب البيت الأبيض ان نتيجة اختبار فيروس كورونا للرئيس الاميركي جو بايدن جاءت ايجابية مجددا الاثنين.

وقال الطبيب كيفن أوكونور في مذكرة نشرها البيت الابيض ان بايدن لا يعاني من أي عوارض، وصحته جيدة.

وكان اختبار بايدن جاء سلبيا يومي الثلاثاء والأربعاء، ثم جاءت نتيجة الاختبار إيجابية مرة أخرى يوم السبت.

وقال أوكونور: "يستمر الرئيس في الشعور بالارتياح في بداية الأسبوع الحالي.. نظرا لإيجابية الفحص التي أبلغنا عنها يوم السبت".

واضاف "واصلنا المراقبة اليومية. وهذا الصباح، كما كان متوقعا، بقي اختباره لكوفيد -19 إيجابيا"، مؤكدا أن بايدن سيواصل العمل من البيت الأبيض.

واكد اوكونر أن الاختبار الإيجابي كان "متوقعا نظرا لحالات أخرى مشابهة"، مشيرا الى ان الرئيس سيواصل "إجراءات العزل الصارمة".

وتنابع ان "بايدن لا يزال حريصا للغاية على حماية موظفين المقر التنفيذي والبيت الأبيض والخدمة السرية والموظفين الآخرين الذين تتطلب واجباته عدم قربه منهم".