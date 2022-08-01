  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. كورونا ما زال يلازم بايدن

كورونا ما زال يلازم بايدن

منشور 01 آب / أغسطس 2022 - 04:30
جو بايدن
جو بايدن

أعلن طبيب البيت الأبيض ان نتيجة اختبار فيروس كورونا للرئيس الاميركي جو بايدن جاءت ايجابية مجددا الاثنين.

اقرأ ايضاًانتكاسة بايدن مستمرة.. نتيجة كورونا ايجابية مجدداانتكاسة بايدن مستمرة.. نتيجة كورونا ايجابية مجددا

وقال الطبيب كيفن أوكونور في مذكرة نشرها البيت الابيض ان بايدن لا يعاني من أي عوارض، وصحته جيدة.

وكان اختبار بايدن جاء سلبيا يومي الثلاثاء والأربعاء، ثم جاءت نتيجة الاختبار إيجابية مرة أخرى يوم السبت.

وقال أوكونور: "يستمر الرئيس في الشعور بالارتياح في بداية الأسبوع الحالي.. نظرا لإيجابية الفحص التي أبلغنا عنها يوم السبت".

واضاف "واصلنا المراقبة اليومية. وهذا الصباح، كما كان متوقعا، بقي اختباره لكوفيد -19 إيجابيا"، مؤكدا أن بايدن سيواصل العمل من البيت الأبيض.

واكد اوكونر أن الاختبار الإيجابي كان "متوقعا نظرا لحالات أخرى مشابهة"، مشيرا الى ان الرئيس سيواصل "إجراءات العزل الصارمة".

وتنابع ان "بايدن لا يزال حريصا للغاية على حماية موظفين المقر التنفيذي والبيت الأبيض والخدمة السرية والموظفين الآخرين الذين تتطلب واجباته عدم قربه منهم".

كلمات دالة:جو بايدنكورونا

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...