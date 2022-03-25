فرق الاطفاء تكافح للسيطرة على حريق محطة ارامكو في جدة (فيديو)

تواصل طواقم الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع في محطة أرامكو في جدة غربي السعودية نتيجة تعرضها لهجوم بمقذوف حوثي.

وأظهرت صور مباشرة من المحطة ألسنة اللهب والدخان المتصاعدة.

وقالت قناة العربية إن 15 فرقة تكافح حريق محطة توزيع الوقود التابعة لأرامكو، وأنه يتوقع السيطرة على النيران خلال ساعات.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعلن في وقت سابق الجمعة، أنه تمت السيطرة على حريق شب في خزانين بالمنشأة النفطية، من دون وقوع إصابات.

وقالت وسائل إعلام سعودية في وقت سابق أن التحالف أحبط سلسلة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ شنها الحوثيون.

وفي أعقاب الهجوم، نقلت الوكالة الرسمية السعودية عن وزارة الطاقة قولها إن المملكة لن تتحمل المسؤولية عن نقص إمدادات النفط في الأسواق العالمية الناجم عن هجمات الحوثيين على منشآتها النفطية.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تقاتل تحالفا تقوده السعودية منذ سبع سنوات إن الجماعة أطلقت صواريخ على منشآت أرامكو في جدة وطائرات مسيرة على مصفاتي رأس تنورة ورابغ. وقال إنهم استهدفوا أيضا "منشآت حيوية" في العاصمة الرياض.

JUST IN: Reported attack targeting Aramco facility near Jeddah, #Saudi Arabia. Air traffic paused. Awaiting official confirmation: pic.twitter.com/guzornKwAU — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 25, 2022

وتأتي الهجمات عشية الذكرى السنوية السابعة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن لمواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.

كذلك جاءت في توقيت تسجّل فيه أسعار النفط ارتفاعا كبيرا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير، كما أن الإمدادات العالمية تشهد اضطرابات من جراء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.