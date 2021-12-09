فريدمان: كل الخيارات طرحت أمام الإدارة الأمريكية للتعامل مع ايران

قال السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت قد وضعت أمامها كل الخيارات ، للتعامل مع الملف النووي الإيراني.

ورفض السفير الأمريكي الأسبق الإفصاح عما إذا كانت ادارة ترامب قد وضعت الخيار العسكري ضمن الحلول للتعامل مع ايران.

وأشار فريدمان في مقابلة بثتها القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن "اسرائيل" يجب أن تعتمد على ذاتها بالدرجة الأولى وليس الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بإيران.

وقال فريدمان: "في الوقت الحالي، أعتقد أن إسرائيل يجب ألا تعتمد على أمريكا التي لديها نفس الآراء التي لدى إسرائيل"، مضيفا: "عليك أن تثق بنفسك، لا في السياسة".

وأوضح فريدمان الذي شغل منصب مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إسرائيل، أن "ترامب لا يريد الدخول في حرب مع إيران، وإن استراتيجية إدارته ضد إيران كانت بسحق النظام بالعقوبات. وأعتقد أنه كان سينجح لو بقيت إدارته"، معتبرا أن "الاستراتيجية الإيرانية بحلول عام 2019 كانت انتظار الانتخابات الأمريكية 2020 والأمل في الأفضل".

وأضاف: "كان رأي الإيرانيين أنه إذا فاز بايدن فهو حريص على العودة إلى الاتفاق النووي.. لقد أقاموا رهانا، ولسوء الحظ، ربحوا".