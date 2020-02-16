فريدمان: نتطلع لبدء عمل لجنة رسم الخرائط التي ستضمها اسرائيل

أعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان عن تطلعه لبدء عمل لجنة رسم خرائط الأراضي التي ستضمها إسرائيل إليها وفقا لخطة السلام الأمريكية.

جاء هذا بعدما تم الإعلان أمس عن الانتهاء من تسمية ممثلي الولايات المتحدة في اللجنة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، والتي ستقوم برسم خرائط المناطق التي ستضمها إسرائيل وستعترف بها الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية الليلة الماضية عن مسؤول رفيع المستوى بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس أمر بتشكيل اللجنة، على أن تضم السفير فريدمان وكبير مستشاريه أريه لايتستون، والمسؤول عن الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأمريكي سكوت ليث.

وجاء إعلان ممثلي الولايات المتحدة بعد يوم واحد من إعلان إسرائيل لممثليها في اللجنة.

وستتولى هذه اللجنة مهمة رسم خريطة مفصلة بالمناطق التي ستضمها إسرائيل لسيادتها في وادي الأردن والضفة الغربية.

كانت الرئاسة الفلسطينية أكدت أنها لن تتعامل مع أي خرائط للسلام مع إسرائيل لا تقوم على الحدود المحتلة عام 1967.

وكان ترامب أعلن مؤخرا خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي تضمنت إعطاء إسرائيل السيطرة على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، وغور الأردن، ودعت في الوقت نفسه إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحات محدودة.

ورجحت مصادر أمريكية أن يبدأ عمل اللجنة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة مطلع الشهر القادم.

(د ب أ)