فضيحة تحرش جنسي: منظمة ملكة جمال الكون تقطع علاقتها مع الامتياز في إندونيسيا

لم تنتظر منظمة ملكة جمال الكون "ميس يونيفرس طويلا، حيث قررت قطع كافة العلاقات مع مالك امتيازها في اندونيسيا، وذلك بعد ساعات على تقديم متسابقات شكاوى ضد ادارته بتهمة التحرش الجنسي.

وكان منظمو الحفل في جاكرتا ارغموا سبع مشاركات على نزع ملابسهن داخل غرفة جلس فيها 20 رجلا وامراة، بذريعة التحقق من خلو اجسادهن من اية اوشام او سيلوليت او ندوب، بحسب ما جاء في بلاغ قدمته سبع من المتسابقات الى الشرطة.

وحصلت هذه الواقعة غداة وصول المشاركات الى نهائيات مسابقة ملكة جمال اندونيسيا 2023، التي اقيمت في جاكرتا بين 29 تموز/يوليو و3 آب/اغسطس.

وقالت ميليسا انجريني، وهي محامية ست من الشاكيات السبت، ان موكلاتها تعرضن لتحرش جنسي عبر تصويرهن عاريات خلال الاجراء الذي لم يكن له اي داع.

واشارت الى ان المنظمين طلبوا من احدى موكلاتها التقاط صورة غير لائقة، ونقلت عنها القول انها قد شعرت بارتباك شديد ولم تكن تشعر بالراحة لعلمها ان اعين الجميع كانت مسلطة على جسدها العاري.

مخالفة معايير المنظمة

وقالت منظمة ملكة جمال الكون ومقرها الولايات المتحدة عبر منصة "اكس" انها اخذت علما بما حصل، وقررت في ضوء ذلك ان الامتياز الممنوح لوكيلها في جاكرتا لم يعد قائما حيث انه لا يلبي معايير وتوقعات واخلاقيات المنظمة.

واضافت انها قررت انهاء علاقتها مع مؤسسة "بي تي كابيلا سواستيكا كاريا" مالكة امتيازها في اندونيسيا ومديرتها بوبي كابيبلا.

وقالت المحامية انجريني ان المؤسسة ابلغتها ان الاجراء الذي قامت به مع المتسابقات وتضمن تعريتهن من ملابسهن، كان ضروريا.

واشارت الى انه لم يتم ابلاغ المشاركات مسبقا يومها بانهن سيخضعن لفحص بدني من دون ملابسهن، وكل ما يعرفنه هو ان هناك جلسة لتجربة الملابس، مؤكدة ان المتسابقات اللواتي بلغ عددهن ثلاثين متسابقة تم تعريتهن جميعا وبعضهن جرى التقاط صور لهن.

وعلى صعيدها، تنصلت مديرة المؤسسة بوبي كابيبلا من القضية، مؤكدة عبر انستغرام انها لم تعط اذنا لأي من موظفيها او من شاركوا في تنظيم المسابقة ارتكاب اي فعل تحرش جنسي بذريعة الفحوص البدنية.