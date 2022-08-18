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فضيحة جديدة لرئيسة وزراء فنلندا (فيديو)

منشور 18 آب / أغسطس 2022 - 02:08
سانا مارين
رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين

ردت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، على منتقديها، بعد انتشار فيديو لها على وسائل التواصل الإجتماعي، تظهر فيه وهي ترقص برفقة مجموعة من الفتيات بحفلة، والمطالبة من قبل أحد الأحزاب باجراء اختبار تعاطي المخدرات .

وأعربت رئيسة الوزراء الفنلندية 36 عاما، عن خيبة أملها من تسريب الصور، وقالت لصحيفة «التاليهتي» الفنلندية: «إنها صور خاصة لم يقصد نشرها للعامة»

وأضافت: «ليس لدي شيء لأخفيه ولم أفعل شيئا غير قانوني... رقصت وغنيت ولم أكن قط في موقف أرى فيه أو أعرف أشخاصاً يتعاطون المخدرات».

وشاركت مارين في حفل مع بعض أصدقائها من المشاهير في منزل خاص قبل أن تقوم بزيارة حانتين. وأكدت أنها لها الحق في الاستمتاع بوقت فراغها بنفس الطريقة التي يقوم بها الآخرون في مثل سنها، وقالت لإذاعة «أوليسراديو»، إنها تأمل أن يقبل الناس ذلك؛ حيث «إننا نعيش في ديمقراطية».

وكانت رئيسة الوزراء الفنلندية قد صرحت من قبل أنها تريد "توسيع الأطر" التي تحيط بمؤسسة رئيس الحكومة.

وسانا مارين من مواليد 16 نوفمبر 1985، وهي سياسية فنلندية تشغل منصب رئيسة الوزراء منذ عام 2019، وهي عضوة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الفنلندي SDP، وكانت عضوا في البرلمان منذ عام 2015، وتولت منصبها في سن 34 عاما، لتصبح أصغر مسؤول يشغل هذا المنصب في التاريخ الفنلندي.

كلمات دالة:فنلنداسانا مارين

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