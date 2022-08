فضيحة جديدة لرئيسة وزراء فنلندا (فيديو)

ردت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، على منتقديها، بعد انتشار فيديو لها على وسائل التواصل الإجتماعي، تظهر فيه وهي ترقص برفقة مجموعة من الفتيات بحفلة، والمطالبة من قبل أحد الأحزاب باجراء اختبار تعاطي المخدرات .

وأعربت رئيسة الوزراء الفنلندية 36 عاما، عن خيبة أملها من تسريب الصور، وقالت لصحيفة «التاليهتي» الفنلندية: «إنها صور خاصة لم يقصد نشرها للعامة»

وأضافت: «ليس لدي شيء لأخفيه ولم أفعل شيئا غير قانوني... رقصت وغنيت ولم أكن قط في موقف أرى فيه أو أعرف أشخاصاً يتعاطون المخدرات».

وشاركت مارين في حفل مع بعض أصدقائها من المشاهير في منزل خاص قبل أن تقوم بزيارة حانتين. وأكدت أنها لها الحق في الاستمتاع بوقت فراغها بنفس الطريقة التي يقوم بها الآخرون في مثل سنها، وقالت لإذاعة «أوليسراديو»، إنها تأمل أن يقبل الناس ذلك؛ حيث «إننا نعيش في ديمقراطية».

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw