فقدان 34 مهاجراً بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

بات 34 مهاجراً غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء في عداد المفقودين اثر غرق مركبهم قبالة سواحل تونس الشرقية، بحسب ما اعلنت السلطات الجمعة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم محكمة محافظة صفاقس فوزي المصمودي قوله ان المركب كان متجها الى السواحل الإيطالية، مشيرا الى انه تم انقاذ اربعة من ركابه في حين اعتبر 34 في عداد المفقودين.

وأضاف المصمودي أنّ الضحايا يتحدرون من دول تقع في أفريقيا جنوب الصحراء.

وياتي الحادث بعد يوم من انتشال خفر السواحل سبع جثث لمهاجرين غرق قبالة سواحل المحافظة.

وكان 14 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء قضوا غرقا قبالة سواحل تونس في التاسع من الشهر الجاري.

نقطة عبور

وقرر كثير من المهاجرين في تونس المغادرة عقب خطاب للرئيس قيس سعيّد تخلله تصريحات اعتُبرت "عنصرية"، خصوصا عندما اعتبر التواجد الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده، مؤامرة لتغيير "التركيبة الديموغرافية" في البلاد.

ووفق احصاءات رسمية، يتواجد اكثر من 21 الف مهاجر من دول جنوب الصحراء، بينهم طلبة، على الاراضي التونسية.

وعادة ما تتسارع وتيرة محاولات المهاجرين عبور البحر الأبيض المتوسط في قوارب متهالكة مع تحسّن الطقس. وتعد تونس نقطة عبور رئيسية للالاف منهم الى السواحل الاوروبية.

واحبطت السلطات التونسية 26 عملية تسلل عبر الحدود البحرية قبالة السواحل الشرقية والشمالية خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية، بحسب ما افادت في بيان الجمعة.

وقال البيان الذي اصدره خفر السواحل أنه تمّ توقيف 1080 شخصا، من بينهم 25 تونسيّاً بعد غرق مراكبهم في البحر.