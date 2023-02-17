مواجهات في غزة واطلاق بالونات حارقة على مستوطنات الغلاف

افادت مصادر اعلامية عبرية متطابقة ان فلسطينيين من قطاع غزة اطلقو بالونات حارقة باتجاه المستوطنات الاسرائيلية المحاذية للقطاع والتي يطلق عليها اسم الغلاف، بالتزامن مع إصابة فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال تظاهرة ضد الاحتلال قرب السياج الفاصل شرق البريج وسط قطاع غزة.

ولم تتحدث المصادر عن خسائر او حرائق جراء ذلك في المستوطنات ، وعلقت قناة كان العبرية "بعد موجة العمليات التي تصاعدت وتيرتها الشهر الماضي، وعودة إطلاق الصواريخ من غزة "بنظام التقطير"، عادت الآن مظاهر اندلاع الاضطرابات على السياج الفاصل شرق غزة، وإطلاق بالونات حارقة.. ماذا بعد؟".

واشارت مصادر اعلامية اسرائيلية الى ان فرق المتفجرات توجهت الى لمكان لفحص ما إذا كانت البالونات مفخخة وطلبت من المستونين الابتعاد عن أي جسم مشبوه هذه الفترة.

وفي الاثناء تحدثت تقارير فلسطينية عن إلقاء قنبلة يدوية على جيب عسكري تابع للجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمخيم جباليا في القطاع دون وقوع إصابات.