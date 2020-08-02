فلسطين: خطة جديدة لمواجهة كورونا

رفعت القيود التي فرضتها الحكومة الفلسطينية على سكان الضفة، في أول يومين من إجازة عيد الأضحى، لكن بقيت جملة من الاجراءات الوقائية، التي تلزم المواطنين وأصحاب المصانع والمتاجر الالتزام بها، للحد من تفشي فيروس كورونا، الذي لا يزال يضرب المناطق الفلسطينية في موجته الثانية، مسجلا يوميا مئات الاصابات، وعدد من حالات الوفاة، حيث تستعد لجنة الطوارئ، لعقد اجتماع قريب، لبحث خطوات العمل القادمة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل حالة وفاةة لسيدة تبلغ العمر (58 عاماً) من قلنديا، و225 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و66 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة حالات التعافي الإجمالية إلى 6664 حالة.

ولوحظ أن عدد المصابين خلال اليومين الماضيين، كان أقل بنحو النصف، من الأيام التي سبقت حلول عيد الأضحى، حيث كان عدد المصابين يوميا يصل إلى 500 إلى 600 مصاب.

واستمر العمل بإجراءات الوقاية اللازمة للحد من تفشي الفيروس في كافة مناطق الضفة، وفي مقدمتها استمرار انتشار أجهزة الأمن من خلال إقامة حواجز أمنية على مداخل المدن، ونشر دوريات في المناطق المصنفة “أ” لإلزام المواطنين لتلك الاجراءات التي تشمل ارتداء الكمامات والقفازات الطبية، مع قيام فرق الطوارئ بتطبيق تلك الاجراءات في المناطق التي لا تخضع أمنيا للسلطة الفلسطينية.

وبشكل صارم تتعامل الأجهزة الأمنية، بناء على التعليمات التي تلقتها من الحكومة، مع مخالفي إجراءات الوقاية، وتفرض عليهم عرامات مالية، كما تقوم برفقة الوزارات المختصة، بإغلاق المحال التجارية التي تخالف إجراءات السلامة، التي أقرتها من قبل وزارة الصحة.

اجتماع لإقرار إجراءات جديدة

ومن المقرر أن تحدد الحكومة شكل الإجراءات الجديدة، عقب انتهاء إجازة العيد، حيث قال الناطق باسمها إبراهيم ملحم، إنه من المتوقع أن تعقد لجنة الطوارئ العليا اجتماعا لها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع بحث مجموعة من القضايا والإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لجهة الحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين، مع الحرص على استمرار دوران العجلة الاقتصادية

وكانت وزيرة الصحة، توقعت أن يرتفع مؤشر الاصابات بشكل أكبر مما هو عليه خلال الأيام القادمة أي قبل حلول عيد الأضحى، وذلك مع عودة آلاف العمال من أماكن عملهم في إسرائيل إلى الضفة الغربية، خاصة بعد توقف التنسيق بين أجهزة السلطة وإسرائيل، على غرار عيد الفطر الماضي.

ارتفاع الاصابات في الجاليات

كذلك أكد التقرير اليومي الصادر عن وزارة الخارجية ارتفاع عدد حالات الوفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية في الخارج إلى 200 حالة، وإصابة 3923 وتعافي 1652، بسبب فيروس “كورونا، وأوضح التقرير أن 12 إصابة جديدة بـ “كورونا” سجلت اليوم في أمريكا، وثلاث إصابات في البرازيل.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية للجالية في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في صفوف الجالية، في كل من واشنطن، وفرجينيا، واتلانتا، وميريلاند، ليرتفع عدد الاصابات الى 2170 إصابة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية هناك لليوم الخامس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بتسجيل 3 اصابات جديدة في صفوف الجالية بالفيروس، إحداها في العناية المركزة، والباقي في الحجر المنزلي، ليرتفع عدد الاصابات الى 57 اصابة، تعافى منها 38 حالة، فيما سجل 3 حالات وفاة سابقة.

وفي غزة، كانت وزارة الصحة، قد أعلنت أنها لم تقم بإجراء أي فحص لعينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس “كورونا”.

وذكرت الوزارة في تقرير لها، أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 970,13 عينة، منها 892,13 عينة سلبية و78 عينة إيجابية شفي منها 70، أوضحت أن عدد الحالات النشطة (الموجبة) حاليا التي تخضع للعلاج في مركز العزل يبلغ 7 حالات.

وكانت الوزارة أعلنت ليلة العيد، عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، لعائدين من معبر بيت حانون “إيرز” الواقع شمال قطاع غزة.