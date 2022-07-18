فنانة شهيرة تعلن تحولها إلى رجل (شاهد)

كشفت الفنانة الإيرانية، شهرى لرستاني في تسجيل صوتي عن تغيير جنسها وتحولها إلى رجل اسمه مازيار.

وأثارت الفنانة الشهيرة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب اعلانها المفاجئ.

وقالت الممثلة الإيرانية، البالغة من العمر 56 عاما، في تسجيل صوتي: "لم أعد امرأة بعد تصحيح جنسي من أنثى إلى ذكر، وخططت لأن أغير اسمي بالقانون إلى مازيار، أتمنى أن أتمكن من مواصلة عملي كفنان بهويتي الجديدة".

ولفتت شهرى التي لعبت أدوارا في المسرح والتلفزيون إلى أن اسمها في شهادة الميلاد لا يزال شهرى لرستاني، لكنها "عرفا وشرعا" لم تعد امرأة.

وأفادت الفنانة بأنها غير متزوجة، وهي من عائلة مكونة من خمسة أفراد، ولديها أخت واحدة وأخ، وتوفي والدها العام الماضي.

وولدت الفنانة الإيرانية في العام 1966 في طهران، وفي عام 1990 تخرجت في كلية الفنون الجميلة، وفي عام 1994، تخرجت في مجال كتابة السيناريو السينمائي.

ولعبت شهرى خلال مسيرتها الفنية العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون والمسرح.