فندق عائم يستقبل متضرري الزلزال في تركيا

بدأت السلطات التركية في إيواء المتضررين من الزلزال في سفينة سياحية تضم 1056 سريرا، رست أمس السبت في ميناء إسكندرون بولاية هطاي، وكان في استقبالهم فاتح دونماز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي.

واطلع الوزير التركي بحسب وكالة الأناضول على مطالبا المواطنين على متن الفندق العائم، ليغادر الميناء عقب عقده اجتماعا مع قائمقام إسكندرون مراد صفا دمير يوراك ومسؤولي السفينة، كما أمضى بعض الوقت مع أطفال يلهون في غرفة الألعاب.

#شاهد.. وزارة الطاقة التركية تفتتح سفينة سياحية تضم 1056 سريراً أُحضِرت إلى ميناء إسكندرون بولاية هاطاي لإيواء متضرري الزلزال

⁧#زلازل_تركيا

⁩ ⁦#TurkiyeQuakes pic.twitter.com/Y1DljMz32R — TRT عربي (@TRTArabi) February 19, 2023

وضرب فجر 6 فبراير الجاري زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.