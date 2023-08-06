قرار يثير الجدل.. لماذا حجب العراق "تليغرام" ؟

في خطوة تثير الجدل، أعلنت وزارة الاتصالات العراقية اليوم الأحد حجب تطبيق تليغرام في البلاد بشكل رسمي، مشيرة إلى أسباب هذا الحجب.

وأوضحت الوزارة أن قرار الحجب جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا المتعلقة بالأمن الوطني وحماية البيانات الشخصية للمواطنين.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن قرار حجب تطبيق تليغرام جاء نتيجة لخروقاته الأمنية وتسريبه لبيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين.

وأضافت أن مؤسسات الدولة قد طلبت بشكل مراري الاستجابة لطلباتها من قبل الشركة المسؤولة عن إدارة التطبيق لغلق المنصات التي تسبب في تلك التسريبات الخطيرة، ولكن دون استجابة من الشركة.

وبينت الوزارة أنها تحترم حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، ولكنها تضع الأمن القومي وسلامة المجتمع في المقدمة، مشددة على أن هذا الإجراء يأتي بهدف حماية المواطنين والدولة من التهديدات الأمنية.

وختمت الوزارة بالتعبير عن ثقتها في تفهم المواطنين لهذا القرار، الذي يهدف إلى ضمان استمرارية الأمن والاستقرار في البلاد.

