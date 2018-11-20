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فنزويلا على القائمة الاميركية للدول الداعمة للارهاب

فنزويلا على القائمة الاميركية للدول الداعمة للارهاب
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