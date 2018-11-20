فنزويلا على القائمة الاميركية للدول الداعمة للارهاب

وسيقضي هذا الإجراء، حسب الصحيفة، إلى تقليص المساعدات الأمريكية إلى فنزويلا وحظر المعاملات المالية معها.

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة تعتزم إدراج فنزويلا على قائمة "الدول الداعمة والممولة للإرهاب".

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته أمس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومراسلات بين مؤسسات حكومية، إلى أن هذه المبادرة تأتي من مجموعة من المشرعين الجمهوريين بقيادة السيناتور ماركو روبيو، بحجة وجود علاقات بين الحكومة الفنزويلية و"حزب الله" اللبناني و"القوات المسلحة الثورية الكولومبية" وغيرهما من التنظيمات المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة.

ورفض مسؤولون حكوميون الكشف لـ"واشنطن بوست" عما إذا كان القرار النهائي قد اتخذ بهذا الشأن، لكن الخارجية الأمريكية طالبت الأسبوع الماضي خبراء وزارة الصحة والخدمات البشرية بأن يقيّموا فورا مدى تأثير ضم دولة إلى القائمة السوداء على برامج المساعدات المنفذة من قبل طرف ثالث بتمويل أمريكي في أراضيها، وأكد مسؤولون للصحيفة أن الحديث يدور عن فنزويلا.

وتضم قائمة الدول الداعمة للإرهاب، والتي وضعتها الحكومة الأمريكية، أربع دول تتهمها الولايات المتحدة بدعم أعمال الإرهاب الدولي، وهي إيران وكوريا الشمالية والسودان وسورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الخبراء الأمريكيين أعربوا عن قلقهم من أن تتخذ الخطوة العقابية ضد فنزويلا اعتمادا على معلومات غير مؤكدة، ما سينسف مصداقية "القائمة السوداء".

وسيقضي هذا الإجراء، حسب الصحيفة، إلى تقليص المساعدات الأمريكية إلى فنزويلا وحظر المعاملات المالية معها.