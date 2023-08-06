فيديوهات مرعبة للعاصفة التي ضربت الإمارات

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة عاصفة رملية عنيفة أدت إلى اقتلاع الشجر والحجر، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة في إمارة الشارقة، معيدة إلى الأذهان ما حصل في عدد من الولايات لدى جارتها سلطنة عمان، منذ أسبوعين.

ونشر المركز الوطني فيديوهات مرعبة تظهر الأجواء العاصفة والممطرة في الإمارات خلال الساعات الماضية، حيث غطت مياه الأمطار أحد الطرق العامة وتجري فيه السيول، وبدا الجو ضبابياً ومائلاً إلى العتمة، مما دفع السائقين إلى تشغيل الإضاءة في وضح النهار، كما شوهد تساقط غزير للمياه على الأرض.

وأظهرت المقاطع المصورة الأخرى جواً سديمياً في أحد الشوارع، بالإضافة إلى تطاير صناديق وسلع من المحال وألواح توتياء على جانبي الشارع.

وقد هرب عدد من المواطنين من أحد المحال التجارية تاركين أمتعتهم ومشترياتهم خلفهم، نتيجة الأوضاع الجوية السيئة.

وعلى إثر هذه الظروف الجوية السيئة، دعت شرطة إمارة الشارقة المواطنين إلى تجنب مناطق السيول وتجمعات الأمطار لضمان سلامتهم.

من ناحية أخرى، أعلنت بلدية الشارقة عن تنفيذ خطة طوارئ الأمطار للتعامل مع التقلبات الجوية وحالة الطقس، التي شهدت هطول أمطار الخير وحركة نشطة للرياح.

كما أعلنت بلدية دبي عن إغلاق الحدائق العامة مؤقتًا، لمراعاة سلامة الجمهور خلال هذه الحالة الجوية السائدة في الإمارة.

