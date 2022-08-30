فيديو.. إحباط محاولة إيرانية للاستيلاء على قارب للبحرية الأميركية في الخليج

كشفت البحرية الأميركية الثلاثاء، عن إحباطها محاولة قام بها الحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على قارب ذاتي القيادة تابعا للأسطول الخامس في مياه الخليج.

وقالت البحرية الأميركية في بيان ان المحاولة وقعت يومي الـ29، والـ30 من آب/أغسطس.

واوضح البيان انه "أثناء عبور المياه الدولية حوالي الساعة 11 مساء (بالتوقيت المحلي) يوم 29 أغسطس، لاحظ الأسطول الخامس الأمريكي، قيام سفينة دعم الحرس الثوري الإيراني "شهيد بازيار" بسحب قارب سطحي غير مأهول .. في محاولة لاحتجازه".

واضاف أن سفينة ساحلية تابعة لدوريات البحرية الأمريكية "كانت تعمل في مكان قريب واستجابت على الفور. كما أطلق الأسطول الأمريكي الخامس أيضا طائرة .. من سرب طائرات الهليكوبتر القتالي البحري".

واكد البيان ان "الإجراءات التي اتخذتها القوات البحرية الأمريكية ردا على ذلك (ادت) إلى قيام سفينة الحرس الثوري الإيراني بفصل خط القطر إلى (القارب ذاتي القيادة غير المأهول) ومغادرة المنطقة بعد حوالي أربع ساعات. استأنفت البحرية الأمريكية عملياتها دون وقوع مزيد من الحوادث".

Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy support ship Shahid Baziar is towing US Navy Saildrone Explorer unmanned surface vessel international waters of Arabian Gulf as US Navy patrol coastal ship USS Thunderbolt (PC-12) approaches in response, Aug. 30. pic.twitter.com/g511oT0tXS — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) August 30, 2022

وأظهر فيديو تم نشره عبر "تويتر" قيام سفينة "شهيد بازيار" الإيرانية، بقطر قارب سطحي ذاتي القيادة تابع للبحرية الأمريكية في مياه الخليج العربي، فيما تقترب منها السفينة الساحلية .. التابعة للبحرية الأمريكية.

وأدان قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة، الأدميرال براد كوبر سلوك الحرس الثوري الايراني، معتبرا انه "غير مبرر".

وقال كوبر ان "تصرفات الحرس الثوري الإيراني غير مبررة وتتعارض مع سلوك قوة بحرية محترفة"، مؤكدا أن "قواتنا ستبقى يقظة وستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي مع تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد في جميع أنحاء المنطقة".