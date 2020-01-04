فيديو: ابنة سليماني تطالب روحاني بالثأر لوالها

نقل الناشط محمد مجيد الاهوازي مقطع فيديو للرئيس الايراني حسن روحاني اثناء تقديمه واجب العزاء لعائلة قاسم سليماني الذي قتل في غارة اميركية يوم الجمعة في بغداد
وفي التصوير تطالب زينب قاسم سليماني من الرئيس روحاني الثأر لوالدها
ابنة قاسم سليماني تخاطب روحاني :— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 4, 2020
من يثأر لأبي ؟!
أريد تأخذون ثأر دماء أبي .
ابيك يا زينب أبيك قتل مليون سوري .
وسيحاسب على كل قطرة أسفكت
في العراق وسوريا ولبنان واليمن .. pic.twitter.com/BmcH2yZVZz
الناشط الاهوازي علق موجها كلامة لزينب ان والدك قتل مليوم سوري وعراقي ويمني
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