فيديو: ابنة سليماني تطالب روحاني بالثأر لوالها

نقل الناشط محمد مجيد الاهوازي مقطع فيديو للرئيس الايراني حسن روحاني اثناء تقديمه واجب العزاء لعائلة قاسم سليماني الذي قتل في غارة اميركية يوم الجمعة في بغداد

وفي التصوير تطالب زينب قاسم سليماني من الرئيس روحاني الثأر لوالدها

ابنة قاسم سليماني تخاطب روحاني :

من يثأر لأبي ؟!

أريد تأخذون ثأر دماء أبي .

ابيك يا زينب أبيك قتل مليون سوري .

وسيحاسب على كل قطرة أسفكت

في العراق وسوريا ولبنان واليمن .. pic.twitter.com/BmcH2yZVZz — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 4, 2020

الناشط الاهوازي علق موجها كلامة لزينب ان والدك قتل مليوم سوري وعراقي ويمني

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