  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. فيديو: ابنة سليماني تطالب روحاني بالثأر لوالها

فيديو: ابنة سليماني تطالب روحاني بالثأر لوالها

منشور 04 كانون الثّاني / يناير 2020 - 07:00
عزاء قاسم سليماني
عزاء قاسم سليماني

نقل الناشط محمد مجيد الاهوازي مقطع فيديو للرئيس الايراني حسن روحاني اثناء تقديمه واجب العزاء لعائلة قاسم سليماني الذي قتل في غارة اميركية يوم الجمعة في بغداد 

وفي التصوير تطالب زينب قاسم سليماني من الرئيس روحاني الثأر لوالدها 

الناشط الاهوازي علق موجها كلامة لزينب ان والدك قتل مليوم سوري وعراقي ويمني 

نتيجة بحث الصور عن زينب قاسم سليماني"

 


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...