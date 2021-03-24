فيديو: الامن الاردني يفض اعتصامات لحراك 24 اذار

افاد حراكيين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي ان قوات الامن الاردنية اعتقلت مجموعة من النشطاء ومنعت اخرين من الاعتصام احياءا لذكرى حراك 24 آذار

اعتقالات لنشطاء 24 اذار

وقالو ان قوات الامن اعتقلت عددا منهم من بينهم الصحفي جهاد المحيسن ، واضحو بتواجد كثيف للقوات الامنية، بمحيط دوار الداخلية، وذلك تحسباً لاي تجمع بذكرى 24 آذار.

وكان نشطاء وحراكات شعبية دعو لإقامة وقفات احتجاجية اليوم الأربعاء، في ذكرى اعتصام 24 آذار 2011 الذي نفذته حراكات شعبية إبان ثورات الربيع العربي.

وتداولت وسائل الاعلام بيانا يتحدث عن الغاء الفعاليات بسبب تفشي فايروس كورونا في الاردن ، الا انه تم نفي الغاء الوقفه الاحتجاجية والفعاليات الموازية ودعت الى الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية تجنباً للعدوى بفيروس كورونا.

اربد: منع الوصول الى اماكن الاعتصام

وفي مدينة اربد شمال البلاد منعت قوات الأمن أي شخص من الوصول لموقع إعتصام حراك 24 أذار وأغلقت جميع الطرق المؤدية لمبنى المحافظة. وبحسب شهود عيان أتقلت قوات الأمن كل من حاول الوصول لموقع الاعتصام.

منع اي شخص من الوصول لموقع اعتصام #٢٤آذار بمدينة اربد وإغلاق كامل لجميع الطرق المؤدية لمبنى المحافظة واعتقال كل من يحاول الوصول لموقع الاعتصام تم النشر بواسطة ‏‎Ghaith Tall‎‏ في الأربعاء، ٢٤ مارس ٢٠٢١

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