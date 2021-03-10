فيديو: التحالف العربي يدمر منظومة سام – 6 حوثية

نشر التحالف العربي في اليمن فيديو يظهر تدمير منظومة صواريخ نوع سام 6 تابعة لمليشيات الحوثي المدعومة من ايران في مدينة مأرب التي تشهد تقدما كبيرا لقوات الشرعية اليمنية على حساب المتمردين الحوثيين.

اجراءات صارمة ضد مليشيات الحوثي

وقالت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، (الأربعاء)، تدميرها منظومة دفاع جوي معادية من نوع «سام – 6» تابعة لميليشيا الحوثي في مأرب.

وعرض التلفزيون الرسمي السعودي مقطع فيديو قال إنه يوثق عملية تدمير قوات التحالف منظومة دفاع جوي من نوع "سام-6".

عاجل | فيديو ... تدمير دفاع جوي معادٍ من نوع "سام-6" يتبع لميليشيا الحوثي الإرهابية في #مأرب https://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/P2jdToqxdB — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) March 10, 2021

وأكد «التحالف»، في تصريح له، دعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في محافظة مأرب للتقدم وحماية المدنيين.

ويتوعد بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

تقدم قوات الشرعية في تعز

بالتزامن فقد أعلنت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأربعاء عن إحراز تقدم ميداني مهم لها في محافظة تعز. وصرح المتحدث باسم محور تعز في قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، العقيد عبد الباسط البحر، في تصريح لوكالة "سبأ" الرسمية بأن القوات الحكومية أحرزت "تقدما كبيرا" في جبهة الكدحة غرب المحافظة باتجاه منطقة الحناية.

ازالة الالغام في تعز

وذكر المتحدث أن قوات هادي فتحت وأمنت بذلك طريقا يربط مدينة تعز عبر منطقة البيرين بميناء المخأ المطلة على البحر الأحمر والساحل الغربي، والتحمت بالقوات المشتركة للتحالف العربي في الساحل الغربي.

وقال المتحدث إن فرق إزالة الألغام التابعة للقوات الحكومية تقوم حاليا بتطهير منطقة الحناية البرح التابعة لمديرية موزع والتي تعد نقطة التحام جديدة لقوات الحكومة والقوات المشتركة لتحرير منطقة البرح.

السعودية متمسكة بدعم الشرعية

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

ويشهد النزاع العسكري مؤخرا تصعيدا حادا حيث أطلق الحوثيون عملية واسعة للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والواقعة غرب اليمن ضد القوات الحكومية، التي يؤيدها التحالف العربي بغارات جوية.

والاثنين أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة تحقيق قواته تقدما في المعارك الدائرة مع جماعة "أنصار الله" الحوثية منذ أكثر من شهر.