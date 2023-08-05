لماذا طلبت السعودية من رعاياها مغادرة لبنان بسرعة؟

طلبت السفارة السعودية في لبنان من رعاياها المتواجدين في البلاد مغادرتها على وجه السرعة، وذلك بسبب التوترات الأمنية والنزاعات المسلحة التي تشهدها بعض المناطق.

وصدر بيان رسمي عن السفارة السعودية في بيروت، حذر فيه المواطنين السعوديين من التواجد أو الاقتراب من المناطق التي تشهد نشاطات عسكرية مسلحة.

وفي بيانها، قالت السفارة السعودية: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

وأضاف البيان: "كما تطالب المواطنين بسرعة بمغادرة الأراضي اللبنانية وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، مع تمنياتها بالأمن والسلامة للجميع".

تأتي هذه التحذيرات بعد أن شهد مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني في لبنان اشتباكات مسلحة يوم الأربعاء الماضي بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، وقد أدت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفقاً لمصادر طبية في مدينة صيدا جنوب لبنان.

يُذكر أن السفارة السعودية تعتبر أمن رعاياها في الخارج أولوية قصوى، ولذلك تدعوهم بشدة إلى الابتعاد عن المناطق المشتبه بها أمنياً ومغادرة البلاد إذا كان ذلك ممكناً حالياً، حفاظاً على سلامتهم وأمانهم.

وبناءً على هذا الإعلان الرسمي، فإنه ينبغي على المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان أن يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد ويقوموا بالترتيب للعودة إلى المملكة العربية السعودية أو إلى وجهتهم البديلة بأقرب وقت ممكن.

