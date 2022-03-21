فيديو: انتشال جثتي طفلين من مشروع نفق طريق الملك عبد الله في تبوك

فجع الشارع السعودي بوفاة طفلين في تجمع مياه في مشروع نفق طريق الملك عبد الله وسط تبوك بالسعودية خلال 24 ساعة فقط.

وحسب الدفاع المدني السعودي انه تم انتشال طفل 13 عاما من تجمع المياة في المكان بعد اقل من 24 ساعة من انتشال جثة لطفل بلغ الـ 11 من عمره

ونقلت صحيفة سبق الالكترونية ان عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا بوجود شخص غريق في مياه النفق، وانتشله غواصو الدفاع المدني، موضحة أنه تم تشكيل فريق مشترك من الدفاع المدني والأمانة للتحقيق في الحادثة.

تبوك تنفجع بوفاة طفل يبلغ من العمر 13 عام بعد سقوطه بمستنقع داخل مشروع نفق متعثر تابع لامانه منطقه تبوك

تعازينا لأسرة الطفل pic.twitter.com/Bp7mvu5yiw — عبدالرحمن الكتبي (@AlktbyBdalrhmn) March 20, 2022

يذكر أن الموقع عبارة عن مشروع متعثر منذ 8 سنوات بجوار مقر الإمارة وقرب الحديقة العامة المعروفة باسم "حديقة الشلال"، ويقع أيضا قرب الممشى المحيط بمصلى العيد، ويرتاده المواطنون والمقيمون للتنزه بالحديقة وممارسة رياضة المشي، وفق "سبق".