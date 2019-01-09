فيديو: جندي سوري يعود الى الحياة اثناء دفنه ويثير ذعر مشييعية

كتب لهذا الجندي عمر جديد، وعاد ليستأنف حياته

اثار الجندي السوري خضر محمود ربيع الذعر بين عائلته ومشيعيه وخرج من نعشه طالبا منهم، أن يدفئوه ما احدث هالة من الرعب بين أهله وذويه وحشد جاء لتوديعه ومرافقة جثمانه إلى مثواه الأخير.

ونشرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية مقطع فيديو تحدث فيه هذا الجندي المحظوظ عما حدث له، وكيف استعاد وعيه وعاد إلى الحياة، بعد أن ظن الجميع أنه رحل وما تبقى إلا أن يوارى الثرى.

وذكرت الوكالة في هذا الصدد، أن الجندي في الجيش السوري خضر محمود ربيع، اشتهر وخاصة بين أهالي مدينة مصياف، مسقط رأسه، عقب انتشار قصة عودته إلى الحياة وخروجه من نعشه بعد ساعات من الإعلان عن وفاته.

وهكذا، كتب لهذا الجندي عمر جديد، وعاد ليستأنف حياته بعد أن تعرض لإصابات قاتلة خلال معارك خاضها الجيش السوري ضد المعارضين في تلال كياني بريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وروى خضر بشكل خاص أنه استهدف ورفاقه بقذيفة صاروخية، وأن 13 طلقة اخترقت أنحاء مختلفة من جسده، وأنه نقل إلى ثلاجة الموتى بعد أن أكد الأطباء وفاته بتوقف قلبه ورئتيه، وهناك قضى عدة ساعات قبل أن يوضع في نعشه، ليستيقظ من لسعات البرد.