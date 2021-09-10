فيديو سجود ممرض مصري لكلب يثير غضبا وسعا

أثار فيديو انتشر سريعا، جدلا واسعا في مصر، حيث ظهر طبيب من خلال الفيديو يطلب من ممرض معه في المستشفى التي يعمل بها الاعتذار سجودا من كلبه.

ولاقعت هذه الواقعة التي غضبا عارما بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف وكيل نقابة الأطباء في مصر، أسامة عبد الحي، ما حصل في الفيديو بالـ"مهين جدا"، موضحا أنه لم تصلهم أي شكاوى خاصة بالفيديو.

ويظهر في الفيديو المتداول، طبيب وشخصان يمسكان كل منهما طرف حبل، يقوم ممرض بالقفز فوقه.

وطلب الطبيب، بحسب الفيديو، السجود والصلاة للكلب، بينما كان الممرض يتوسل بإعفائه من ذلك واستبدال العقوبة بإلقاء التحية أو ما شابه.

وهدد الطبيب بصعق الممرض بالكهرباء، بعدما "أهان كلبه للمرة الثالثة"، على حد قوله.

وبحسب عبد الحي "لم يتضح بعد إذا كان الفيديو من باب المزاح"، مستنكرا "بجميع الأحوال التجاوزات الإدارية التي صدرت عن الطبيب".

وقال وكيل النقابة إنه كان يعتقد في البداية أن العقاب بسبب إهانة الممرض لأحد زملائه، إلا أنه تبين أن السبب هو الكلب.

وأشار إلى أنه لا يحق لأي طبيب إنزال عقوبة على شخص يعمل معه إلا وفقا للقانون، مطالبا وزارة الداخلية بإلقاء القبض على الشخص وإحالته إلى التحقيق.