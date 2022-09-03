فيديو.. شرطي أمريكي يقتل شاب أسود وهو في سريره

وثق فيديو تناقلته وسائل الاعلام المختلفة، لحظة مقتل شاب أمريكي أسود برصاص أحد أفراد الشرطة، في مدينة كولومبوس، كبرى مدن ولاية أوهايو.

ونشرت الشرطة الأمريكية فيديو التقط من الكاميرا المثبة على البزة العسكرية لأحد الجنود، يظهر لحظة اقتحام منزل بغية تفتيشه، واعتقال المتواجدين فيه، وفور فتح أفراد الشرطة لباب غرفة نوم، نهض الشاب دونوفان لويس (20 عاما) من النوم، إلا أن رصاصة استقرت في جسده أردته قتيلا على الفور.

وأوقفت السلطات الأمريكية اثنين من أفراد الشرطة بعد الحادثة.

الشرطي يدعى ريكي أندرسون

وقالت مواقع أمريكية إن الشرطي القاتل يدعى ريكي أندرسون، وزعم أنه اشتبه بحمل الضحية لسلاح ناري، قبل أن يتبين أنها سيجارة إلكترونية.

وبحسب أرقام غير رسمية، فإن عدد الشبان السود الذين قتلوا برصاص الشرطة في مدينة كولمبوس فقط، وصل إلى 14 شابا خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتكررت خلال الأسابيع الماضية حوادث قتل شبان سود برصاص الشرطة الأمريكية في ولايات مختلفة، ما أثار جدلا واسعا حول عدم وضع حد لهذه الممارسات ضدهم.