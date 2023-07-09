فيديو صادم يثير الغضب.. شرطي أمريكي يسحل امرأة حامل في الشارع

في واقعة صادمة، أثارت تصرفات ضابط شرطة في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا الأمريكية غضب العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، إثر تداول مقطع فيديو يظهر الضابط وهو يسحب امرأة حامل من سيارتها ويُلقيها أرضًا.

ووقعت هذه الحادثة في مدينة بوكا راتون بفلوريدا، حيث كانت السيدة نيريليا لورنت وشريكها هاري هاردي يتعاملان مع الضابط ماثيو ماكنيكول.

وفي الفيديو، يمكن سماع ماكنيكول وهو يقترب من السيارة ويسألهما لماذا تتلقون العديد من المكالمات الهاتفية.. وبعد تبادل الكلمات، طلب المزيد من البيانات الشخصية من السيدة لورنت، لكنها رفضت بانفعال.

فجأة، أمر ماكنيكول السيدة للخروج من سيارتها، وبدأ في الإمساك بذراعها وسحبها إلى الأرض، ثم قام بتثبيتها واستخدام الأصفاد لتثبيتها، وطوال الوقت، كانت السيدة تصرخ بأنها حامل، كما أن شريكها كان يؤكد على كلامها ويقول لزميل الضابط "إنها حامل في الشهر السادس ماخطبه!"

بعد الحادثة، تم السماح للضابط ماكنيكول بالتقاعد من وظيفته في وقت قريب من وقوع الحادثة في شهر مايو.

وتم الكشف عن الفيديو مؤخرًا وفقًا لموقع "بوكا نيوز ناو"، فيما أعلنت إدارة الموارد البشرية في بوكا راتون أن ماكنيكول قدم إخطار تقاعده في الأول من يونيو 2023، وأن آخر يوم رسمي له كان في العاشر من يونيو.

