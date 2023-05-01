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فيديو: غارة اسرائيلية على حلب وخروج مطارها عن الخدمة

تاريخ النشر: 01 أيّار / مايو 2023 - 09:20
مدينة حلب التي استهدفها عدوان اسرائيلي فجر الثلاثاء
مدينة حلب التي استهدفها عدوان اسرائيلي فجر الثلاثاء

افادت مصادر رسمية في دمشق ان الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان صهيوني على محيط مدينة حلب" هو الثاني على البلاد بعد استهداف حمص خلال اقل من ثلاثة ايام ، وتحدثت التقارير الرسمية السورية عن خروج مطار حلب عن الخدمة نتيجة العدوان 

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ووفق التقارير فان المصادر اشارت الى ان العدوان الصاروخي الاسرائيلي استهدف محيط مطار حلب ومحيط معامل الدفاع بخمسة صواريخ جو أرض

واكدت ان قوات الدفاع الجوي السورية اسقطت عدة صواريخ من ضمن خمسة اطلقتها القوات الاسرائيلية 

كما اطلقت القوات الاسرائيلية المعتدية صواريخها على منطقة ريف حلب وقال شهود عيان انهم سمعو اصوات انفجارات عنيفة 

كما استهدف العدوان مهبط المطار وسوق البقر ومحيط معمل الجرارات والأضرار مادية وفق التقارير الرسمية على الرغم من تأكيدات معلومات المعارضة السورية عن مقتل العشرات من تنظيم فاطميون الموالي والممول ايرانيا

 

 

وقالت مصادر لـ البوابة ان الغارات الإسرائيلية استهدفت "مواقع الميليشيات الإيرانية في السفيرة بريف حلب" وكشفت عن وجود مخازن اسلحة وصواريخ ايرانية في تلك المنطقة 

 

 

ونقلت وسائل اعلام رسمية سورية عن مصدر امني ان "الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدوانها من أجواء المياه الدولية المقابلة للشواطئ السورية، على اتجاه جزيرة قبرص" واوضحت "الطائرات الإسرائيلية أطلقت موجتين من من الصواريخ على مطار حلب الدولي ومحيطه والريف الشرقي للمحافظة"

 

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