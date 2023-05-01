فيديو: غارة اسرائيلية على حلب وخروج مطارها عن الخدمة

افادت مصادر رسمية في دمشق ان الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان صهيوني على محيط مدينة حلب" هو الثاني على البلاد بعد استهداف حمص خلال اقل من ثلاثة ايام ، وتحدثت التقارير الرسمية السورية عن خروج مطار حلب عن الخدمة نتيجة العدوان



ووفق التقارير فان المصادر اشارت الى ان العدوان الصاروخي الاسرائيلي استهدف محيط مطار حلب ومحيط معامل الدفاع بخمسة صواريخ جو أرض

واكدت ان قوات الدفاع الجوي السورية اسقطت عدة صواريخ من ضمن خمسة اطلقتها القوات الاسرائيلية

كما اطلقت القوات الاسرائيلية المعتدية صواريخها على منطقة ريف حلب وقال شهود عيان انهم سمعو اصوات انفجارات عنيفة

كما استهدف العدوان مهبط المطار وسوق البقر ومحيط معمل الجرارات والأضرار مادية وفق التقارير الرسمية على الرغم من تأكيدات معلومات المعارضة السورية عن مقتل العشرات من تنظيم فاطميون الموالي والممول ايرانيا

دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان "الإسرائيلي" على محيط مطار حلب الدولي وأسقطت عدداً من الصواريخ. pic.twitter.com/JZOxe1IohX — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) May 1, 2023

وقالت مصادر لـ البوابة ان الغارات الإسرائيلية استهدفت "مواقع الميليشيات الإيرانية في السفيرة بريف حلب" وكشفت عن وجود مخازن اسلحة وصواريخ ايرانية في تلك المنطقة

إصابة رجل مسن بجروح جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مهبط مطار #حلب ومحيطه وقرية الذهبية شرق #حلب. pic.twitter.com/iEa0SSXYUd — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) May 1, 2023

ونقلت وسائل اعلام رسمية سورية عن مصدر امني ان "الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدوانها من أجواء المياه الدولية المقابلة للشواطئ السورية، على اتجاه جزيرة قبرص" واوضحت "الطائرات الإسرائيلية أطلقت موجتين من من الصواريخ على مطار حلب الدولي ومحيطه والريف الشرقي للمحافظة"

#عاجل مراسل الأخبار : دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب وتسقط عددا من صواريخ العدوان pic.twitter.com/6SGQxNvwlW — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) May 1, 2023

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