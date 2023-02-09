فيديو مؤثر.. إنقاذ "مسنة" تركية بعد ساعات طويلة من الحصار تحت الركام

أثار مقطع فيديو، يظهر حديث سيدة تركية مسنة مع فرق الإنقاذ، التي كانت تحاول انتشالها من تحت الأنقاض، في إقليم "هاطاي" جنوب غرب تركيا، تفاعلا كبيرا، بسبب المشاهد المؤثرة.

ويبين الفيديو الذي نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية في الولاية، الكيفية التي تفاعل فيها رجال الإنقاذ مع "المسنة"، ومحاولتهم المستمرة للحديث معها أطول فترة ممكنة، لإبقائها في حالة وعي، إلى حين الوصول إليها وانتشالها من تحت الركام.

وفي الحوار الذي دار بين المنقذين والسيدة العجوز، سألها المنقذون عن افضل طعام في أنطاكيا، لترد عليهم، بانها تجيد طهي مختلف أنواع الأطعمة، وليجيبها المنقذون: "الليلة ستتمكنين من إعداد طعام العشاء".

وبعد محاولات مستمرة ولساعات طويلة، من قبل رجال الإنقاذ، تمكنوا من إخراج السيدة العجوز من بين أنقاض المبنى المهدم بالكامل، بحسب الفيديو الذي نشرته هيئة الكوارث والطوارئ.

AFAD personeli, Hatay'da enkaz altındaki kadına ulaştı.



Yaşlı kadının bilincini açık tutmak için sürekli konuşan personel:



🗣️ "Hatay'ın en güzel yemeği hangisi, sen hangisini güzel yapıyorsun?"



🗣️ "Hepsi güzel. Ben hepsini güzel yaparım." — Yeni Şafak (@yenisafak) February 9, 2023

وأدى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الإثنين الماضي، إلى سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، وأكثر من 70 ألف مصاب، مع تضرر آلاف المباني، وسط ترجيحات أن يرتفع العدد بشكل كبير، كلما تأخرت عمليات الإنقاذ، المستمرة منذ 3 أيام.

من جانبها قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين بالزلزال، حوالي 23 مليون شخص، بينهم نحو خمسة ملايين من الأكثر ضعفًا.

وتشير "الصحة العالمية" بأن الناجين في المناطق التي لم تصلها مساعدات، يشعرون بالعزلة.