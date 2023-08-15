فيديو مسرّب يكشف حادثة تحرش جنسي بطفل في المغرب

انتشر فيديو مسرب بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة مروّعة لاستغلال رئيس جمعية رياضية في المغرب لطفل أثناء وجودهما في مخيم صيفي بإحدى المدن الساحلية.

يوضح المقطع المثير للجدل المتهم وهو يرتكب جريمة التحرش الجنسي بالطفل الصغير، وذلك وسط وجود أطفال آخرين وأمام المصطافين على شاطئ مدينة الجديدة.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، تقدمت أسرة الطفل البالغ من العمر 9 سنوات بشكوى سريعة للشرطة القضائية، حيث أكدت تعرّض ابنهم لجريمة "هتك العرض".

استجابت الجهات الرسمية للشكوى من خلال فتح تحقيق دقيق في الحادثة، بهدف التحقق من كافة تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة.

كارثة الجديدة التي كان ضحيتها طفل يجب ان تكون انطلاقة لإعتقال وانزال اشد العقوبات بالعديد من الذئاب واللواطيين المختليين الذين لا يتوفرون لا على ضمير ولا على كرامة ولا رجولة..

لعنة الله عليه وعلى كل لواطي 🤬🤬🤬

واش اعيباد الله واحد مؤخرا شادينو بالجرم المشهود طلقوه بكفالة !! pic.twitter.com/MuDnaW9E2r اقرأ ايضاً بالفيديو.. إمام تركي يثير انتباه الجماهير بهذا التصرف من داخل المسجد؟ August 13, 2023

وذكرت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الجديدة (غرب وسط المغرب) في بيان أنها قد فتحت تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأوضحت أن المسؤول الذي يدير جمعية رياضية تم التحفظ عليه تحت تدابير الحراسة النظرية.

وأضاف البيان أن سبب التحفظ على المشتبه فيه يعود إلى "كشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذلك للتحقق من محتويات وتسجيلات مقاطع الفيديو التي تمّ نشرها".

وأفاد موقع القناة الرسمية الثانية أن الشخص المتهم بالأفعال الإجرامية يبلغ من العمر 57 عامًا، ويشتبه في تورطه في قضية هتك عرض طفل قاصر.

