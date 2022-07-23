فيديو.. وفاة شاب وطعن شخصين في اربد الأردنية

توفي شخص وأصيب شخصين اخربن بجروح ورضوض اثر مشاجرة جماعية وقعت في منطقة خرجا التابعة لبادية اليرموك الجديدة بلواء بني كنانه في محافظة اربد الأردنية.

ونقل المصابين الى مستشفى اليرموك الحكومي من قبل الجهات الدفاع المدني .

وتشير التفاصيل الأولية عن سبب وقوع المشاجرة الى انها على احقية وقوف سيارات تابعة لأطراف المشاجرة بالقرب من احدى مضافات المنطقة ،وتطورت فيما بعد وتم استخدام الأسلحة البيضاء فيها.

وقال مدير مستشفى اليرموك الحكومي الدكتور احمد محسن العكور ان احد الأطراف وصل متوفيا، حيث تم اجراء الإسعافات الأولية اللازمة له من قبل الكوادر الطبية والتمريضية بالمستسفى الا كافة المحاولات باءت بالفشل.

كما أوضح الدكتور العكور بان احد المصابين الاثنين مصاب بكسور وجروح في منطقة الخوص والبطن ، وتم تحويله لمستشفى الملك المؤسس والآخر مصاب بمنطقة الرقبة ، حيث إدخاله إلى قسم العناية الحثيثة، ليتم تحويله لمستشفى الأمير راشد العسكري في أيدون .

وتشهد المنطقة تعزيزات امنية للحيلولة دون تحدد المشاجرة وحقنا للدماء، عقب وفاة محمد خالد فريوان الطالب في الثانوية العامة (التوجيهي) .