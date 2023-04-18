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فيديو من الفضاء يظهر أنوار مكه.. اهداء لعيال سلمان

تاريخ النشر: 18 نيسان / أبريل 2023 - 08:49
أنواء مكة المكرمة من الفضاء (لقطة شاشه)
أنواء مكة المكرمة من الفضاء (لقطة شاشه)

البوابه - أظهر تسجيل مصور قام رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بتصويره من الفضاء أنواء مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بشكل واضح وجلي، وقال أنه إهداء لعيال سلمان ويقصد بذلك أبناء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

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ووصف النيادي الحرم المكي أنه ظهر وكأنه "بؤرة ضوء" خلال الفيديو الذي قام بمشاركته مع متابعيه عبر صفحته على منصة تويتر.

وقال النيادي عبر تغريدة على منصة تويتر: "من محطة الفضاء الدولية، إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة، كما قام بإهداء مقطع الفيديو إلى بلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة بالمملكة العربية السعودية، وفق تعبيره.

 

 

 

 

ويجري رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مهمة في محطة الفضاء الدولية مدة 6 أشهر، في أطول مهمة بالفضاء في تاريخ الدول العربية قاطبة.

 

سلطان النيادي
سلطان النيادي
كلمات دالة:مكة المكرمةانوار مكةمكةالملك سلمانالسعوديةسلطان النيادي

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