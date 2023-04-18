فيديو من الفضاء يظهر أنوار مكه.. اهداء لعيال سلمان

البوابه - أظهر تسجيل مصور قام رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بتصويره من الفضاء أنواء مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بشكل واضح وجلي، وقال أنه إهداء لعيال سلمان ويقصد بذلك أبناء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووصف النيادي الحرم المكي أنه ظهر وكأنه "بؤرة ضوء" خلال الفيديو الذي قام بمشاركته مع متابعيه عبر صفحته على منصة تويتر.

وقال النيادي عبر تغريدة على منصة تويتر: "من محطة الفضاء الدولية، إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة، كما قام بإهداء مقطع الفيديو إلى بلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة بالمملكة العربية السعودية، وفق تعبيره.

من محطة الفضاء الدولية،

إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة 🌙⭐️

إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية. 🇸🇦 pic.twitter.com/3OQTg4CgXb — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 17, 2023

ويجري رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مهمة في محطة الفضاء الدولية مدة 6 أشهر، في أطول مهمة بالفضاء في تاريخ الدول العربية قاطبة.