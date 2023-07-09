فيديو يوثق تطايرهم في الهواء.. مقتل 600 جندي أوكراني

نُشر مقطع فيديو يوثق لحظة إحباط القوات الروسية لتقدم مجموعة من الجنود الأوكرانيين في محور دونيتسك، حيث تعرضوا لإصابات مباشرة جراء الضربات الروسية التي أوقفت هجومهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن نجاح قواتها في إحباط هجوم قوات كييف، وتصفية أكثر من 600 جندي أوكراني، إضافة إلى تدمير مستودعات للأسلحة الغربية.

وجاء ذلك وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة حيث أوضحت أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجمات على محاور مختلفة في مناطق دونيتسك وجنوب دونيستك وكراسنو-ليمان، إلا أن القوات الروسية تصدت لها وأحبطتها بنجاح.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في هذه العمليات، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 200 جندي ومرتزقة أجنبيين، وتم تدمير 4 دبابات وعدد من الآليات والمعدات العسكرية ذات الصنع الغربي.

وتمكنت القوات الروسية أيضًا من إفشال محاولات الاستطلاع والتخريب التي قامت بها القوات الأوكرانية، حيث تم القضاء على 80 جنديًا وتدمير آليات عسكرية ومدافع ذاتية الحركة.

وفي محور خيرسون، تم القضاء على أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة و8 عربات ونظام مدفعي أمريكي الصنع. كما نفّذ سلاح الطيران والمدفعية ضربات دقيقة على تجمعات القوات الأوكرانية ومستودعات الأسلحة في مقاطعة زابوروجيه.

وقد أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 10 طائرات مسيرة خلال اليوم الماضي في مناطق مختلفة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت مستودعات الذخيرة التابعة للواءين 53 و115 الأوكرانيين في جمهورية دونيتسك الشعبية.

