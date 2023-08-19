فيديو يوثق لحظة مقتل مستوطنَين بعملية اطلاق نار في حوارة

تداولت مواقع تواصل مقاطع فيديو يوثق احدها لحظة مقتل مستوطنين اثنين بالرصاص السبت، داخل محطة لغسيل السيارات في بلدة حوارة قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان ان حادث "اطلاق نار مشبوها" استهدف مدنيين اسرائيليين (مستوطنين) في منطقة بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، ما اسفر عن مقتل اثنين منهم.

وأضاف الجيش انه اقام حواجز في المنطقة وبدأ ملاحقة المشتبه به في الهجوم، فيما قالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان الجنود الاسرائيليين انتشروا بكثافة في البلدة واجبروا اصحاب المتاجر على اغلاقها.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية ان احد القتيلين في العقد السادس من العمر فيما يبلغ الاخر 29 عاما.

وكان تحقيق اولي اشار الى ان عملية اطلاق النار على المستوطنين جرت من سيارة عابرة، لكن عاد وقال ان منفذ العملية ترجل واقترب منهما، وبعد التحقق من هويتيهما، قام باطلاق الرصاص عليهما من مسافة قريبة جدا

واظهر مقطع فيديو المهاجم وهو يطلق ما يصل الى خمس رصاصات على المستوطنين ثم يلوذ بالفرار، فيما عرضت مقاطع اخرى القتيلين مضرجين بدمائهما على الارض ودون حراك.

واضاف التحقيق ان القتيلين تواحدا في حوارة قبل مقتلهما بساعات، ولقيا حتفهما بينما كانا يقفان قريبا من سيارتهما التي كان يجري غسلها.

فيديو | لحظة تنفيذ عملية حوارة والتي قتل فيها اثنين من المستوطنين. pic.twitter.com/XgaQkU2JCr August 19, 2023

نتنياهو يتوعد وحماس تشيد

قالت مصادر فلسطينية ان الجيش اعتقل صاحب المغسلة وعددا من العاملين واقتادهم للتحقيق الذي يتركز الان على كيفية معرفة المنفّذ لهوية القتيلين، وما اذا كان تلقى معلومات بشأنهما من احد في داخل المحطة.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر أمنية قولها ان المعتقلين هم لؤي الحلبي، وليث منصور من بلدة كفر قليل، وحلمي دويكات من بلدة روجيب.

وتحدثت تقارير عن اقتحام الجيش الاسرائيلي لبلدة عوريف جنوب نابلس، اضافة الى مسجد ومتجر في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وبمقتل هذين المستوطنين، يرتفع الى 33 عدد المستوطنين والجنود الاسرائيليين الذين لقوا مصرعهم خلال هجمات وقعت منذ مطلع العام، علما ان بلدة حوارة كانت شهدت وحدها عشر هجمات.

وفي المقابل، قتل الجيش الاسرائيلي والمستوطنون 218 فلسطينيًا خلال نفس الفترة، بينهم عدد كبير من الاطفال والقصر.

وكان مئات المستوطنين اقتحموا بلدة حوارة في شباط/فبراير الماضي في اعقاب مقتل اثنين منهما في عملية اطلاق نار، حيث قاموا باحراق عشرات المنازل والسيارات العائدة لسكان في البلدة.

وتوعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بان يتم جلب القاتل الى "العدالة" على غرار ما فعلته قواته مع سابقيه، مشيرا الى ان القتيلين هما اب وابنه.

ومن ناحيتها، باركت حركة حماس العملية التي وصفتها بانها بطولية، مؤكدة انها تاتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال.