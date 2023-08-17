قوات الاحتلال تستهدف جنين: شهيد وجرحى واشتباكات عنيفة (فيديو)

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن شهيداً قد ارتقى وأُصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أثناء اقتحامها مدينة جنين في شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشهيد هو الشاب مصطفى الكستوني، البالغ من العمر 32 عامًا، حيث تعرض لإصابات بالغة برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من جسده، بما في ذلك الرأس والصدر والبطن، أثناء تصديه للعدوان على المدينة.
وأكدت سرايا القدس - كتيبة جنين أن مقاتليها يشنون "اشتباكات عنيفة" مع قوات الاحتلال على محور البيادر، حيث يستخدمون إطلاقًا كثيفًا من الرصاص والعبوات.
كما تعاملت الكتيبة مع قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين.
ومن جهة أخرى، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المستوى السياسي للجيش الإسرائيلي قد أمر بتنفيذ اعتقالات وعمليات مركزة رغم ضغوط القيادة العسكرية لشن عملية عسكرية إضافية، نظرًا للتهديدات المتنامية التي تشكلها المقاومة في تلك المنطقة بالنسبة للجيش الإسرائيلي.
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأنه تم اعتقال فلسطينيين اثنين خلال هذا الاقتحام.