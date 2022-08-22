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(فيديو) 3 رجال شرطة أمريكيين يعتدون بوحشية محتجز

منشور 22 آب / أغسطس 2022 - 06:37
رجال شرطة أمريكيين بوحشية على أحد المحتجزين
رجال شرطة أمريكيين بوحشية على أحد المحتجزين

اعتدى رجال شرطة أمريكيين بوحشية على أحد المحتجزين ومن خلال ما ظهر في مقطع فيديو راج على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ووثق مقطع الفيديو كيف قام 3 رجال شرطة بالضغط على رجل أرضا وضربه بقبضات اليد والركبتين، وكذلك ضرب رأس الرجل المعتقل بالإسفلت.

ووقع  الحادث بالقرب من متجر صغير يوم الأحد الماضي.

وأكد حاكم ولاية أركنساس الأمريكية عن إيقاف 3 ضباط شرطة عن العمل بعد نشر الفيديو.

وقال الحاكم في بيان: "تم إيقاف 3  من رجال إنفاذ القانون بمقاطعة كروفورد بولاية أركنساس بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون ويحتجزون رجلا في موقف للسيارات" ، مضيفا أن الأجهزة المختصة في الولاية فتحت تحقيقا في الحادث.

 

كلمات دالة:مواقع التواصل الاجتماعيامريكا

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