فيضانات تجتاح الامارات واعلان حالة الطوارئ

اجتاحت دولة الامارات العربية المتحدة عاصفة مطرية شديدة ادت الى تشكل السيول في عدة مناطق وكانت امارة الفجيرة الاكثر تضررا حيث غمرت المياة شوارعها الامر الذي دفع رئاسة الوزراء لتحريك فرق الطوارئ.

لجنة اغاثة عاجلة

ووجه مجلس الوزراء الاماراتي بتشكيل لجنة عاجلة للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق الدولة المختلفة. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر «تويتر»: «مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق الدولة المختلفة بالتنسيق مع الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة».



وأضاف في تغريدة أخرى: «كما وجه مجلس الوزراء اللجنة برفع تقرير مفصل حول الأضرار والبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كافة إمارات الدولة».

وناشدت اللجنة التي تم تشكيلها كافة المواطنين والمقيمين وخاصة في المناطق الجبلية اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والابلاغ الفوري عن أية حوادث عبر أرقام الطوارئ وغرف العمليات في الجهات الشرطية وأجهزة الدفاع المدني التي تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ، مشددة على أهمية استجابة كافة الأفراد لإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات ومرافق البنية التحتية ، سائلين المولى عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأمطار الموسمية ويجعلها أمطار خير ورحمة ويحفظ البلاد والعباد .

حاكم دبي يأمر بتحريك فرق الطوارئ

من جهته امر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بتحريك فرق الطوارئ والإنقاذ من كافة الإمارات القريبة والتابعة لوزارة الداخلية لدعم عمليات الإنقاذ في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية بالدولة والتي تعرضت لأمطار شديدة