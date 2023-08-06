فيلم باربي الجديد.. سلطنة عمان تمنع عرضه بسبب "الإباحية" و"المثلية"

أثار فيلم "باربي" الجديد جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المشاهد التي يتضمنها الفيلم من إيحاءات وإشارات جنسية غير ملائمة للفئة العمرية الصغيرة من الأطفال والمراهقين، الذين يفترض أن الفيلم يتوجه لهم.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الفيلم، وأعرب العديد منهم عن استيائهم وقلقهم حيال المحتوى الذي قد يؤثر على نمو الأطفال ويترك تأثيرًا سلبيًا عليهم، مما دفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الفئة العمرية الصغيرة من مثل هذه الأفلام.

منع عرض فيلم "باربي" في سلطنة عمان

في سلطنة عمان، أكدت عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنع عرض فيلم "باربي" في دور السينما بالبلاد بسبب مشاهد ظهرت خلال الفيلم وصفت بالإباحية.

سلطنة عُمان تحظر فيلم "باربي" لاحتوائه مشاهد عديدة غير مناسبة للأطفال وتركيزه على قصص الشخصيات المثلية وعرض مشاهد تحتوي على تناول المخدرات وغيرها من الممنوعات.#الخنجر_ميديا pic.twitter.com/8cnjgh1PuZ — AlKhanjar Media | الخنجر ميديا (@AlkhanjarM) August 6, 2023

وعلى الرغم من عدم صدور هذه المعلومات عن مصدر رسمي حتى الآن، إلا أن الحسابات العمانية المذكورة أكدت الخبر.

وأفادت منصة "الخنجر ميديا" الإعلامية على تويتر، في تغريدة، بأن سلطنة عمان قد حظرت فيلم "باربي" بسبب مشاهده غير المناسبة للفئة العمرية الصغيرة.

شخصيات مثلية

وأشارت المنصة إلى أن الفيلم يركز على قصص الشخصيات المثلية ويحتوي على مشاهد تتناول تعاطي المخدرات وغيرها من الممنوعات، مما يجعله غير مناسب للفئة العمرية المستهدفة.

يتناول الفيلم قصة "باربي"، الدمية الشهيرة، التي تعيش في مدينة باربيلاند، وبسبب كونها دمية غير حقيقية تنطلق في مغامرات في العالم الحقيقي لتثبت جدارتها وتعود إلى وطنها.

الحمد الله يسلامممم احلى خبر لليوم 🥹💕💕💕💕💕💕 pic.twitter.com/HBCzLCoDz5 — YARA (@yara_21_4) August 6, 2023

على الرغم من أن الفيلم المنتج في عام 2023 يستهدف الأطفال في المقام الأول ثم الكبار، إلا أن محتواه جاء مخالفًا للفئة المستهدفة وللعادات والتقاليد الخليجية والدول العربية والإسلامية.

فيلم "باربي" يتصدر شباك التذاكر

وكان فيلم "باربي" قد تصدر شباك التذاكر في أمريكا ودول أوروبا منذ انطلاق عرضه في 21 يوليو / تموز، لكنه أثار جدلاً واسعاً في البلدان العربية بسبب محتواه المثير وغير المناسب للأطفال والمراهقين.

وحقق فيلم باربي، حتى الآن مليار دولار في شباك التذاكر حول العالم، وهذه الأرقام تفوق بكثير أي توقع.



