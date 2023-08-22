قائد فاغنر في افريقيا "لنشر العدل والسعادة" بين شعوبها

ظهر يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية في تسجيل فيديو يعلن فيه عودته الى افريقيا من اجل نشر "العدل والسعادة" بين شعوب القارة.

وفي التسجيل الذي نشرته قناته على تليغرام، قال بريغوجين متفاخرا ان مجموعته تعمل من اجل ان تثبت عظمة روسيا في جميع القارات.

واضاف انها تعمل كذلك من اجل ان تجعل افريقيا قارة اكثر حرية وتنشر العدل والمساواة بين شعوبها، وفي الوقت نفسه تقض مضاجع العصابات والتنظيمات الارهابية من امثال داعش والقاعدة.

واذ اشار بريغوجين الى ان مقاتليه يعملون في درجات حرارة عالية جدا تبلغ 50 مئوية، فقد شدد على ان مجموعته مستمرة "في إنجاز المهام.. التي أعطينا وعدا بإنجازها".

ولم يكشف قائد فاغنر مكان تواجده في التسجيل.

وظهر بريغوجين مرات قليلة منذ اتمرد القصير الذي خاضه ضد موسكو في 23 و24 حزيران/يونيو، وتم انهاؤه بعدما توسط الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بينه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعقب ذلك انتقل بريغوجين الى بيلاروس مع مجموعة من مقاتليه الذين خيّرهم الاتفاق بين التخلي نهائيا عن الحياة العسكرية او الالتحاق بالجيش الروسي او الانتقال الى بيلاروس .

ولاحقا، اعلنت بيلاروس ان مقاتلين من مرتزقة فاغنر بدأوا العمل كمدربين لقواتها.

واعلنت مجموعة فاغنر غداة الاحداث المتسارعة التي وقعت اثر تمردها الفاشل، ان انشطتها في سوريا ودول افريقية ابرزها السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، لم تتاثر.

وفي 12 اب/اغسطس الجاري، قال فصيلان سابقان من طوارق شمال مالي ان قواتهما تعرضت لهجوم معقد في منطقة تمبكتو شمال البلاد، شنته القوات الحكومية ومجموعة فاغنر.

وقبلها بنحو اسبوع، قالت تقارير أن قادة الانقلاب في النيجر الذين يواجهون احتمال تدخل عسكري ضدهم من قبل دول مجموعة "إيكواس"، طلبوا المساعدة من مجموعة فاغنر للتصدي لهذا التهديد.

وعلى الصعيد الرسمي، كانت روسيا اعلنت رفضها اي تدخل عسكري في النيجر، معتبرة أن ما يجري في هذا البلد شأنا داخليا.