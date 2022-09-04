قاتل طالبة المنوفية قبل انتحاره: قررت الانتقام لها من نفسي (فيديو)

قال قاتل الطالبة الجامعية في المنوفية أماني الجزار في مقطع فيديو قبل انتحاره، انه لم يعد يريد الحياة بعد مقتلها لانه كان يعيش من أجلها، وانه قرر الاقتصاص لها من نفسه لأنه لن يستطيع ان يغفر ما فعله بها.

وظهر الشاب أحمد أبو عميرة (29 عامًا)، بوجه باك في الفيديو الذي سجله لنفسه وهو هارب في منطقة زراعية بعد ارتكابه لجريمة قتل طالبة كلية التربية الرياضية أماني الجزار (19 عاما)، أمام منزل أسرتها بقرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع.

وقال مستهلا تسجيل الفيديو: "أنا أحمد أبوعميرة اللي كلكم بتدوروا عليه.. أنا المجرم.. أنا اللي الكل اتهمه بالغدر والخيانة.. أنا البني آدم اللي معرفش يعمل الصح حتى مع نفسه ومعرفش يكون أي حاجة".

وأَضاف "والله العظيم تلاتة ما عملت كده بمزاجي وهي عارفة كده الله يرحمها"..

وتابع قائلا "أنا كنت بتنفسها وعايش عشانها والله.. والله كنت بتنفسها وعايش عشانها مش عايش حد غيرها.. هي اللي كانت بتشيل عني كل حاجة.. هي اللي كانت بتشيل همي..".

وقال أحمد في إشارة الى وجود علاقة سابقة بينه وأماني "ياما زعلنا وياما اتخانقنا لكن عمرها ما وصفتني بالمواصفات اللي بتقولوها دي".

وفي نهاية الفيديو اعلن عزمه الانتحار قائلا: "أنا موجود ودمي موجود مستعد لأي تحليل ولأي حاجة.. الكلام ده بعد ما آخد لها حقها مني.. لأن عمري ما هسامح نفسي".

قاتل أماني الجزار طالبة المنوفية انتحر بنفس سلاح الجريمة

وكانت وزارة الداخلية المصرية اعلنت في بيان الاحد، انها عثرت على جثة أحمد أبو عميرة في طريق (مصر/ إسكندرية) الزراعي بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية.

واوضحت الوزارة انه انتحر بالسلاح ذاته الذي استخدمه في ارتكاب جريمة قتل الطالبة أماني الجزار، وهو عبارة عن سلاح خرطوش، مضيفة ان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأن النيابة العامة تولت التحقيق بالحادثة.