قادة الخليج يعزون ملك السعودية

قدم قادة دول الخليج العربي تعازيهم للعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز في وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي السعودي مساء الأربعاء، وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

وقالت وكالة الانباء القطرية (قنا) ان الامير تميم بن حمد ارسل برقية تعزية الى اخية الملك سلمان ، كما بعث كل من عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، وخالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، برقية تعزية إلى الملك سلمان في وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر

كما بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ونائبه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد عبرا في برقيتهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

وقام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بارسال برقية تعزية إلى الملك سلمان، داعيا الله تعالى أن يرحم روح المتوفى.

من هو الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود؟

الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود (1947 -27 يوليو 2022) هو الابن الحادي عشر من أبناء ناصر بن عبد العزيز آل سعود والدته هي الأميرة العنود بنت رشيد بن جبر الرشيد من أمراء قبيلة شمر وكان محافظ محافظة الخرج سابقًا.

زوجاته



الأميرة منيرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود. والدة الأمير فيصل، والأميرة جواهر.

الأميرة وطفاء بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود (مطلقة). والدة الأمير عبد العزيز، الأمير عبد الإله، الأمير سعود، والأمير محمد.

عبير بنت عبد الله السويلم (مطلقة).

الأميرة مشاعل بنت محمد بن عبد الله العيبان. والدة الأمير سلمان.