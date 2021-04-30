قاعدة عسكرية تركية شمال العراق

أعلن وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، عن نية أنقرة إنشاء قاعدة في شمال العراق للسيطرة على الوضع قرب حدودها الجنوبية وذلك بعد نحو اسبوع من الجهوم التركي على الاراضي العراقية بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.

قاعدة تركية في العراق

ونقلت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، عن صويلو إشارته، خلال اجتماع للجنة الإدارية المركزية والمجلس التنفيذي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إلى الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لمنطقة متينا في شمال العراق، التي أطلق فيها الجيش التركي مؤخرا عملية عسكرية جديدة، موضحا أن هذه المنطقة تقع على مقربة من جبال قنديل بشمال العراق، التي تعد من أهم معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

قال الوزير التركي: "عملياتنا في شمال العراق ستتواصل، وتعد منطقة متينا مكانا مهما. وعلى غرار ما فعلناه في سوريا، سننشئ هناك قاعدة، وسوف نسيطر على المنطقة".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن العمليات ضد "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق مستمرة دون توقف، ضمن إطار عمليتي "مخلب البرق" و"الصاعقة"، بالإضافة إلى عمليات الكشف عن الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وتدميرها.

عملية عسكرية

وشنت القوات التركية عملية عسكرية برية ضد "حزب العمال الكردستاني" في منطقة متينا شمال العراق. وأكدت تقارير إخبارية تركية إنزال وحدات قوات خاصة تابعة للجيش التركي في هذه المنطقة تحت غطاء مقاتلات "إف-16" وطائرات مسيرة ومروحيات عسكرية ومدفعية.

وحسب التقارير، تستهدف القوات التركية مواقع لـ"حزب العمال" في متينا ومناطق محيطة، منها قارا وقنديل وأفاسين وباسيان والزاب.