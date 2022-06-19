قتلى بانفجار سيارة مفخخة في كابول

أسفر انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الافغانية كابول الاحد، عن مقتل أربعة اشخاص على الاقل بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية.

وقالت وكالة "آماج نيوز" ان السيارة انفجرت في في حي خواجا بوغرا بمنطقة خيرخان شمال غربي المدينة.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الرسمية في العاصمة الأفغانية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن هجوم على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل مصلٍّ واحد على الأقل وإصابة سبعة آخرين.

جاء ادعاء التنظيم (المحظور في روسيا) في بيان نُشر على موقعه الإخباري على الإنترنت في وقت متأخر من يوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس".

وقال التنظيم إن الهجوم على "معبد السيخ والهندوس" جاء ردا على الإهانات المزعومة التي وجهها مسؤول حكومي هندي للنبي محمد، ولم يذكر اسم المسؤول.

على جانب آخر، قال مسؤولون أفغان إن مسلحين هاجموا دار عبادة السيخ، المعروفة باسم غوردوارا، صباح السبت، واندلع تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين ومقاتلي حركة "طالبان" الذين يسعون لحماية المبنى.

وفجّر المهاجمون سيارة مفخخة خارج المعبد، لكن لم يسفر ذلك عن وقوع إصابات. وقال المسؤولون إن المسلحين ألقوا قبل ذلك بقنبلة يدوية تسببت في حريق بالقرب من بوابة المعبد.