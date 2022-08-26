قتلى بغارة للطيران الإثيوبي على عاصمة تيغراي

أفاد مصدر طبي بمقتل أربعة أشخاص بينهم طفلان، وإصابة عدد آخر بجروح في قصف شنه الطيران الإثيوبي الجمعة، على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي البلاد.

وبحسب الناطق باسم متمردي تيغراي كينديا غيبريهيوت، فقد استهدفت الضربة الجوية منطقة سكنية وروضة أطفال.

وتأتي الغارة بعد يومين من استئناف القتال بين القوات الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي، إثر انهيار هدنة دامت نحو خمسة أشهر، وتعهد حكومة أديس أبابا بالتحرك ضد أهداف عسكرية في الإقليم.

وقالت الحكومة الاتحادية الإثيوبية عقب الغارة أنها على استعداد لمحادثات غير مشروطة مع متمردي تيغراي "لكنها ستشن عمليات تستهدف القوات العسكرية... المناوئة للسلام"، ودعت المدنيين للابتعاد عن المواقع التي تضم معدات عسكرية أو منشآت تدريب.

استؤنفت المعارك في شمال إثيوبيا، على المناطق الحدودية لتيغراي الأربعاء الماضي، حيث يتبادل متمردو الإقليم والحكومة الاتهامات بخرق هدنة إنسانية جرى التوصل اليها نهاية آذار/مارس الماضي.

وأتاحت هذه الهدنة استئناف المساعدات إلى المنطقة التي تعيش ظروفًا قريبة من المجاعة.

والخميس، حضّت الولايات المتحدة، الحكومة الإثيوبية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي، على إجراء محادثات لإنهاء القتال، وذلك مع تجدد المعارك بين الطرفين.

وكان متمردو تيغراي اتهموا الأربعاء، الجيش الإثيوبي أولاً بشن ”هجوم واسع“ على مواقعهم، قبل أن تتهمهم الحكومة الإثيوبية بدورها بـ“خرق“ الهدنة، بحسب ما ذكرت وكالة ”فرانس برس“.

وأعلن سلاح الجو الإثيوبي في اليوم نفسه إسقاط طائرة قال إنها كانت تحمل أسلحة لتسليمها لجبهة تحرير شعب تيغراي، وقد خرقت المجال الجوي للبلاد عبر السودان.