قتيل وستة جرحى بعد خروج قطار عن القضبان في إسبانيا

قالت الشرطة الإسبانية إن قطار ركاب كان يقل نحو 150 شخصا خرج عن القضبان خارج مدينة برشلونة يوم الثلاثاء مما أدى لمقتل شخص وإصابة ستة على الأقل.

وقالت متحدثة باسم شركة القطارات رنفه إن الحادث وقع بين بلدتي تاراسا ومانريزا في شمال شرق البلاد بعد السادسة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) مضيفة أنه نتج عن انهيار أرضي.

وذكر التلفزيون الإسباني أن عمال الإنقاذ يحاولون تحرير الركاب المحاصرين بين الحطام.

وتعرض شمال إسبانيا لأمطار غزيرة في الأيام القليلة الماضية أدت لفيضانات وانهيارات أرضية.