قرار اسرائيلي جديد يتعلق بالفلسطينيين ذوي الجنسية الأميركية

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن قرار جديد يتيح لحملة الجنسية الأميركية، بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة الأميركية-الإسرائيلية، والفلسطينيين ذوي الجنسية الأميركية، دخول إسرائيل بدون تأشيرة اعتبارًا من اليوم الخميس. ويأتي هذا القرار في إطار اتفاقية للمعاملة بالمثل بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي تم توقيعها يوم الأربعاء.

وتطمح إسرائيل أن تكون قادرة في المستقبل على الاستفادة من نفس الامتياز عندما يتم قبولها في برنامج الإعفاء من التأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

ووفقًا للبيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستسمح إسرائيل بدخول جميع الأميركيين، بما في ذلك حملة الجنسية المزدوجة الأميركية-الإسرائيلية والفلسطينيين ذوي الجنسية الأميركية، بدون تأشيرة. وأضاف البيان أن الإجراء الجديد سيشمل حتى الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقبل هذا القرار، كان الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الأميركية يجب عليهم الحصول على تأشيرة قبل دخول إسرائيل عبر مطار بن غوريون، مما كان يضطرهم للسفر إلى الأردن والعودة إلى إسرائيل برّاً.

وتسمح الولايات المتحدة حاليًا لمواطني 40 دولة بدخول أراضيها بدون تأشيرة لفترة قصيرة للسياحة أو العمل، وتتفاوض إسرائيل منذ سنوات للانضمام إلى هذا البرنامج.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الإجراء الجديد سيكون تحت المراقبة، وسيتم اتخاذ قرار بشأن إسرائيل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة بحلول 30 سبتمبر.

يأتي هذا الإعلان في وقت يقوم فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.

