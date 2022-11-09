قرار حكومي سعودي باتجاه تعزيز الاستثمار المباشر مع تركيا

اتخذ مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية قرارا بالتباحث مع الجانب التركي في مجال تشجيع الاستثمار المباشر وذلك خلال جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة في الرياض.

وكلف المجلس وزير الاستثمار السعودي بالتباحث مع الجانب التركي في ما يتلق بمشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

ومن المتوقع أن يقوم رجال أعمال سعوديين باستثمارات في الجمهورية التركية وذلك ضمن مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والعقارات والطاقة.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن الصادرات التركية إلى السعودية، سجلت نموا بنسبة 180 بالمئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل عائداتها إلى 420.9 مليون دولار".