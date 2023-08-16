قراصنة انترنت يهددون بنشر بيانات صادمة حول نتنياهو

تهدد مجموعة قراصنة بنشر ما تقول انها بيانات حساسة استولت عليها، وتتعلق بالوضع الصحي لقادة اسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت تقارير وسائل اعلام اسرائيلية ان المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "رينجر لوكر" تزعم انها حصلت على تلك البيانات بعد اختراق حواسيب مركز طبي في تل ابيب خلال هجوم نفذته في 8 اب/أغسطس الجاري>

واضافت التقارير ان المجموعة امهلت ادارة مركز "معياني هييشوعا" الطبي حتى غد الخميس، من اجل دفع فدية بملايين الدولارات، تحت طائل نشر البيانات التي بحوزتها في حال الرفض.

وبحسب التقارير، فقد اكدت المجموعة انها تحصلت على مئات الاف الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بقياديين في المجتمع الحريدي المتدين، ومن ضمنها فحوص نفسية حساسة، وذلك خلال هجوم نفذته في 8 اب/أغسطس الجاري.

وتوقعت صحيفة "اسرائيل هيوم" وقوع هزة في اوساط الحريديين في حال نشر تلك البيانات والوثائق.

ولم تستبعد الصحيفة بدء مكتب نتنياهو جهودا لمنع نشر بياناته الصحية، خصوصا وانه عولج من حالة متعلقة بالبروستاتا في مركز "معياني هييشوعا" عام 2015.

وكانت شبهات حامت حول وضع نتنياهو الصحي بعد خضوعه مؤخرا لعملية زراعة منظم لضربات القلب.

دوافع مالية

ومن جانبه، اعلن مركز "معياني هييشوعا" الطبي في بيان ان خبراء امن معلوماتية تابعين له ولوزارة الصحة وهيئة السايبر الاسرائيلية اجروا تحقيقا الاسبوع الماضي في حيثيات الهجوم ومحاولة التعرف على الاثار والتبعات المترتبة عليه.

واكد المركز ان المؤشرات الاولية تدل على ان دوافع الهجوم مالية، نافيا اجراء اي مفاوضات مع القراصنة.

وقالت صحيفة "اسرائيل هيوم" ان خبراء المعلوماتية بحثوا في احتمال وقوف جهات "ارهابية" معادية خلف الهجوم، وليس مجموعة قراصنة "رينجر لوكر".

واضافت ان الخبراء لم يتمكنوا من الربط بين المجموعة وبين معلومات اشارت الى ارتباطها بالرئاسة الروسية (الكرملين).

وقال مسؤول اسرائيلي ان تعليمات الدولة تقضي بعدم دفع فدى مقابل المعلومات المشفرة المسروقة.