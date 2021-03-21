قراصنة يستولون على سفينة عراقية قبالة سواحل إيران (فيديو)

تعرضت سفينة عراقية لعملية قرصنة الاحد، قبالة السواحل الإيرانية، بحسب ما اعلنه النائب عن محافظة البصرة ووزير النقل العراقي الأسبق كاظم فنجان.

وقال فنجان في بيان، إنه ”تلقى مناشدات موثقة من مالك سفينة القطر العراقية T-4 التابعة للقطاع الخاص، طالب فيها بتخليص سفينته من قبضة القراصنة، الذين استحوذوا عليها، واقتادوها إلى مكان مجهول، وطالبوه في تسجيل صوتي، بدفع فدية مقدارها 80 ألف دولار“.

وأضاف أن ”السفينة جنحت بمحاذاة السواحل الإيرانية بنحو سبعة أميال، شمال ميناء بوشهر، وأن طاقم السفينة سوهان أقدموا على سرقة وقودها، ونهب محتوياتها وأجهزتها ومعداتها“.

وأكد وزير النقل العراقي الأسبق، أنه ”استجاب لمناشدات مالك السفينة العراقية المخطوفة، وأنه سوف يرسل نداء عاجلا بطلب النجدة من مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC ومقره في البحرين، ومخاطبة الجهات العراقية المعنية بالعلاقات الثنائية مع دول الجوار“.

