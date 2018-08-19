"قسد" لا تستبعد الالتحاق بالجيش السوري

قوات سوريا الديمقراطية "قسد"

رجحت إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، انضمام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الذراع العسكري للمجلس، بصيغة أو بأخرى إلى الجيش السوري في المستقبل.

وأشارت في حديث للـ "بي بي سي" إلى أن ذلك قد يتحقق، عندما يتم الاتفاق على مستقبل سوريا ونظام الحكم فيها، وقالت إنّ طرفي المفاوضات لم يتطرقا إلى قضايا الأمن بعد.

وأكدت، أن المناطق النفطية في منطقة الجزيرة وشرق الفرات، ستظل تحت حماية القوات الكردية، إلى أن يتم حل الأزمة السورية.

وتسيطر "قسد" على مساحات واسعة في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور شمال شرقي سوريا.