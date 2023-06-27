قس جنوب افريقي يدخل الاسلام مع 100 الف من اتباعه

من رجل دين مسيحي هو القس إبراهيم ريتشموند الى الحاج إبراهيم ريتشموند رجل الدين المسيحي الجنوب افريقي الذي نطق الشهادتين واعلن اسلامه وسارع 100 الف من اتباعه لدخولهم الديانة الاسلامية حيث وصل حاجاً إلى مكة المكرمة وجبل النور

ففي تقرير لـ مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك السعودي، تحدث عن طريق الحاج إبراهيم ريتشموند الى الاسلام حيث قال الحاح ابراهيم كنت “قسيساً لمدة 15 عاماً كنت أمير الجماعة في الكنيسة في جنوب إفريقيا ولدي نحو 100 ألف تابع حتى جاءني الحلم، كنت نائماً، كنت أسمع هذا الصوت، كنت نائماً في غرفتي الصغيرة في الكنيسة، ثم سمعت هذا الصوت يقول لي أخبر رجالك أن يرتدوا اللباس الأبيض، فقلت المسلمين! ثياب المسلمين، ثم قلت هذا مجرد حلم، فجاءني الحلم مرة أخرى ومرة أخرة وفي المرة الأخيرة أصبح الصوت قوياً أخبر رجالك ثم ذهبت إليهم ذهبت إلى الجماعة في الكنيسة.. سأجعلهم يقبلون، وذهبت هناك وقلت لهم هل تعلمون أن الله جعلها سهلة جميعهم قبلوا”.

وفي الاجتماع التالي جاء الجميع مرتديا اللباس الابيض وقبلو بلا تردد الدخول في الدين الاسلامي وقبل ثلاثة أشهر نطقت بالشهادة في تلك الكنيسة وكانوا يرددون ما أقول (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله)”.



وتابع انه وبعد زيارتي الى الاراضي المقدسة فان اتباعي سيسيرون على ذات الدرب لرؤية النور هذا جبل النور.. أنا واحد من عائلتي يمس هذه التربة المقدسة جبل النور “